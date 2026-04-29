Rakibine Attığı Yumruğun Bedeli Ağır oldu, Rekor Ceza Yedi

Real Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, Huesca maçında rakibine attığı yumruk nedeniyle 13 maç men cezası aldı. Tecrübeli kaleci, aldığı ceza nedeniyle sezonu kapatırken takımıyla bir daha forma giyemeyecek.

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza’nın kalecisi Esteban Andrada, Huesca deplasmanında yaşanan olaylar sonrası ağır bir ceza aldı. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, karşılaşmanın son dakikalarında saha ortasına kadar koşarak rakibi Jorge Pulido’ya yumruk atan Andrada’ya, çift sarı karttan 1 maç ve şiddetli hareketten 12 maç olmak üzere toplam 13 maç ceza verdi.

SÖZLEŞMESİ DE SONA ERİYOR

35 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle, bu ceza sonrası Real Zaragoza formasıyla bir daha sahaya çıkamayacağı belirtildi. Yaşananlar sonrası açıklama yapan Andrada, kontrolünü kaybettiğini belirterek özür dilemiş ve benzer bir davranışı tekrar etmeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Tedesco Son Kez Samandıra'da! Fenerbahçe'ye Veda Etti Tedesco Son Kez Samandıra'da
Türkiye Kupası Finalinin Yeri ve Tarihi Belli Oldu Türkiye Kupası Finalinin Yeri ve Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu