Rakibine Attığı Yumruğun Bedeli Ağır oldu, Rekor Ceza Yedi

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza’nın kalecisi Esteban Andrada, Huesca deplasmanında yaşanan olaylar sonrası ağır bir ceza aldı. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, karşılaşmanın son dakikalarında saha ortasına kadar koşarak rakibi Jorge Pulido’ya yumruk atan Andrada’ya, çift sarı karttan 1 maç ve şiddetli hareketten 12 maç olmak üzere toplam 13 maç ceza verdi.

SÖZLEŞMESİ DE SONA ERİYOR

35 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle, bu ceza sonrası Real Zaragoza formasıyla bir daha sahaya çıkamayacağı belirtildi. Yaşananlar sonrası açıklama yapan Andrada, kontrolünü kaybettiğini belirterek özür dilemiş ve benzer bir davranışı tekrar etmeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA