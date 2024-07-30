Fenerbahçe, Lugano'yu Yenerek Tur Atladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladı. Temsilcimiz, 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. 3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos'ta, rövanş ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

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Fenerbahçe, Lugano'yu Yenerek Tur Atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçında rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Lugano, üst üste yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe ilk pozisyonunu 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakalayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Lugano'yu Yenerek Tur Atladı - Resim : 1

İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, ön bölgede daha fazla görüldü. Üst üste duran top fırsatları yakalayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın etkili ortasında Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.

Atak oyununu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada yine bir duran top pozisyonunda Çağlar Söyüncü ile direğe takıldı. Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, Lugano'yu Yenerek Tur Atladı - Resim : 2

FRED SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Müsabakanın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kalan tecrübeli oyuncunun ilk tedavisi saha içinde yapıldı. Ardından oyuna dönen Fred, kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Fenerbahçe, Lugano'yu Yenerek Tur Atladı - Resim : 3

DZEKO 2 MAÇTA 4 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezona gol yollarında etkili başladı. Lugano ile deplasmanda oynanan ve 4-3 kazanılan müsabakada hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da takımına beraberliği getiren gole imza attı. Dzeko, 2 maç sonunda 4 gole ulaştı.

DEVREDE KRUNİC YERİNE MERT HAKAN HAMLESİ

Jose Mourinho, ikinci yarıya Rade Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna alarak başladı. İlk yarıda etkili bir performans sergileyemeyen ve tepki çeken Krunic, devre arasında oyundan alındı. Portekizli teknik adam, Krunic'in yerine Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Lugano'yu Yenerek Tur Atladı - Resim : 4

LİLLE İLE EŞLEŞTİ

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Kaynak: AA

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