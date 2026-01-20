Rafa Silva'nın Yeni Adresi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva dönemi sona eriyor. Kasım ayından bu yana forma giymeyen Silva’nın, eski takımı Benfica ile anlaşmaya vardığı ve yarın Türkiye’den ayrılacağı ileri sürüldü.

TRT Spor’un haberine göre, oyuncu transferini tamamlamak üzere Portekiz’e gidecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider, aksi hâlde Beşiktaş’ta kalır" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi