Rafa Silva Resmen Beşiktaş'tan Ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcu Rafa Silva'nın Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Rafa Silva Resmen Beşiktaş'tan Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) Benfica Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” denildi.

Beşiktaş'a 2024 yılında transfer olan Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol kaydederken 1 kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

Rafa Silva, siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım 2025'te ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.

Rafa Silva'nın Yeni Adresi Belli OlduRafa Silva'nın Yeni Adresi Belli OlduSpor
Rafa Silva Transferinde Yeni AdımRafa Silva Transferinde Yeni AdımSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş Benfica
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe – Aston Villa Maçının İlk 11’leri Belli Oldu Fenerbahçe – Aston Villa Maçının İlk 11’leri Belli Oldu
Fenerbahçe, Aston Villa Karşısında! İlk Gol Geldi Fenerbahçe, Aston Villa Karşısında
Aslan Durmuyor! 30 Milyon Euroluk Hamle Tamam, İkinci Yıldız Sırada Galatasaray’dan Çifte Transfer Bombası
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy, Türk Bayraklarıyla Donatıldı Kadıköy, Türk Bayraklarıyla Donatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Açıkladı: Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması