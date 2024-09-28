Premier Lig'in Yeni Lideri Liverpool Oldu

Premier Lig'in 6. haftasında Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk olan Liverpool, 45+2. dakikada Ibrahima Konate ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın attığı gollerle galip geldi.

Ev sahibi ekipte Rayan Ait-Nouri'nin 56. dakikada kaydettiği gol mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla 6 haftada 5 galibiyete ulaşarak puanını 15 yapan Liverpool, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada zirvenin yeni sahibi oldu. Lider Liverpool'un ardından 14'er puanlı Manchester City ve Arsenal ile 13 puana sahip Chelsea sıralandı.

Kaynak: AA