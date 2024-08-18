Premier Lig Ekibinin Başkanından 'Zaha' İtirafı

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen ve transfer görüşmeleri nedeniyle sarı kırmızılı takımın oynadığı son iki maçın kadrosuna alınmayan Wilfried Zaha hakkında, Crystal Palace Başkanı Steve Parish'ten önemli açıklamalar geldi.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN'

TalkSport'a konuşan Parish, eski futbolcularının transferi için Galatasaray ile anlaşmalarının pek mümkün olmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Wilfried Zaha'yı hiç düşünmeden geri alırdım. O kulübümüzün bir parçası, tarihimizin bir parçası. Bu kulübün yeniden canlanmasının merkezinde olduğunu iddia edebilecek birkaç kişi var ve Wilfried de onlardan biri.

Ne yazık ki, çeşitli nedenlerden dolayı bu yaz transferi mümkün görünmüyor ve ona orada en iyisini dilemeye devam ediyoruz.

Onunla ara sıra iletişim kuruyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, bu onun için harika bir hikaye. Müsait olsaydı ilgilenirdik."

Haberde ayrıca Leicester City'nin de Zaha için kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.