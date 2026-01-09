Premier Lig Ekibinden En-Nesyri Hamlesi

Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alan Youssef En-Nesyri için İngiltere’den yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Premier Lig Ekibinden En-Nesyri Hamlesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer alan Youssef En-Nesyri için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere basını, Faslı golcünün Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın radarına girdiğini yazdı.

Premier Lig Ekibinden En-Nesyri Hamlesi - Resim : 1

NTV Spor'un The Athletic'ten aktardığına göre, forvet hattını güçlendirmek isteyen Nottingham Forest’ın transfer listesinde En-Nesyri de bulunuyor. İngiliz kulübünün oyuncu için somut bir adım atıp atmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmayı değerlendirdiği 28 yaşındaki golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev aldı. En-Nesyri bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Icardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a SordularIcardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a SordularSpor

Fenerbahçe, Mert Günok Transferini Resmen AçıkladıFenerbahçe, Mert Günok Transferini Resmen AçıkladıSpor

Fenerbahçe finalde! Musaba Şov YaptıFenerbahçe finalde! Musaba Şov YaptıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Premier Lig
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Saati Değişti Dev Derbinin Saati Değişti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko Maçında Tarih Belli Oldu Ertelenen Maçta Yeni Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı
Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu: YPG’ye Karşı Operasyon Başladı Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu