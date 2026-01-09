Premier Lig Ekibinden En-Nesyri Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer alan Youssef En-Nesyri için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere basını, Faslı golcünün Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın radarına girdiğini yazdı.

NTV Spor'un The Athletic'ten aktardığına göre, forvet hattını güçlendirmek isteyen Nottingham Forest’ın transfer listesinde En-Nesyri de bulunuyor. İngiliz kulübünün oyuncu için somut bir adım atıp atmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmayı değerlendirdiği 28 yaşındaki golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev aldı. En-Nesyri bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi