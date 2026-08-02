Premier Lig Ekibinden Barış Alper'e Dev Teklif

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip oldu. İddiaya göre İngiliz temsilcisi, yıldız oyuncu için sarı kırmızılı kulübe ilk resmi teklifini iletti. HT Spor'un haberine göre Everton, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray'a 35 milyon euroluk bonservis teklifi sundu. Ancak sarı kırmızılı yönetim, bu rakamı yeterli bulmayarak teklifi reddetti.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden en az 50 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan milli futbolcunun ise önceliğinin takımdan ayrılmak olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın transferinden elde edilecek bonservis bedelinin yüzde 20'si, oyuncunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü'ne ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi