Premier Lig Ekibinden Barış Alper'e Dev Teklif

Premier Lig ekibi Everton, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euroluk resmi teklif sundu. İddiaya göre sarı kırmızılı yönetim, milli futbolcu için en az 50 milyon euro bonservis istiyor.

Son Güncelleme:
Premier Lig Ekibinden Barış Alper'e Dev Teklif
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip oldu. İddiaya göre İngiliz temsilcisi, yıldız oyuncu için sarı kırmızılı kulübe ilk resmi teklifini iletti. HT Spor'un haberine göre Everton, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray'a 35 milyon euroluk bonservis teklifi sundu. Ancak sarı kırmızılı yönetim, bu rakamı yeterli bulmayarak teklifi reddetti.

Premier Lig Ekibinden Barış Alper'e Dev Teklif - Resim : 1

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden en az 50 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan milli futbolcunun ise önceliğinin takımdan ayrılmak olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın transferinden elde edilecek bonservis bedelinin yüzde 20'si, oyuncunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü'ne ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Türk Futbolunda Teknoloji Devrimi! Dünya Kupası'na Damga Vuran Uygulamalar Süper Lig'e Geliyor Türk Futbolunda Devrim! Dünya Kupası'na Damga Vuran Uygulamalar Süper Lig'e Geliyor
Fatih Tekke, Salah İddialarına Noktayı Koydu Fatih Tekke, Salah İddialarına Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme: Erdal Beşikçioğlu Adliyeye Sevk Edildi Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme