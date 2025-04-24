Premier Lig Ekibinde Bir Devir Kapanıyor: Leicester City'de Jamie Vardy Ayrılacak

Premier Lig ekiplrinden Leicester City’nin efsane ismi Jamie Vardy’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı bildirildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 13 sezonda 498 maçta görev yapan Vardy’nin kulüpten ayrılacağı bildirildi.

Leicester City Başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, 38 yaşındaki oyuncusun kulüpteki özel yerine dikkat çekerek, "Jamie eşsiz bir oyuncu. O sadece özel bir futbolcu değil, aynı zamanda çok özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde yeri var ve benim de en derin saygı ve sevgime sahiptir. Kulübümüze verdiği her şey için kendisine sonsuz minnettarız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA