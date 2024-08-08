Premier Lig Devi Peşine Düştü: Ferdi Kadıoğlu'na Tarihin En Yüksek Teklifi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla öne çıkan Ferdi Kadıoğlu için önemli bir transfer teklifi geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kulübe büyük bir teklif sundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını ek ödemelerle birlikte toplam 35 milyon Euro'yla çaldı. Brighton'ın, sarı-lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçtiği aktarıldı.

Ayrıca yıldız futbolcuya iki Premier Lig takımından daha teklif geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 202 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.