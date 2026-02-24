Premier Lig Devi Arda'yı İstiyor... Dev Teklif

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, 2026/27 sezonunda Liverpool’un başına geçmesi beklenen Xabi Alonso’nun ilk transfer hedefi Arda Güler. İngiliz ekibinin bu transfer için 90 milyon euroyu gözden çıkarması gerekebileceği öne sürüldü.

Haberde, bu hamlenin Liverpool açısından yüksek potansiyelli bir oyuncuya yapılacak stratejik yatırım anlamına geleceği, Arda Güler için ise kendisine güvenen bir teknik direktörle yeniden çalışma fırsatı olacağı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde teknik direktörlük ve kadro yapılanmasında önemli değişiklikler yaşanabileceği belirtilirken, Alonso’nun göreve gelmesi halinde Arda Güler’in Anfield’a transferinin somut bir ihtimale dönüşebileceği kaydedildi.

Kaynak: NTV Spor