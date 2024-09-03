Portekizli Futbolcu Joao Mario Yarın Akşam İstanbul’da! Beşiktaş İçin Geliyor

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario, yarın akşam İstanbul’da olacak.

Portekizli Futbolcu Joao Mario Yarın Akşam İstanbul’da! Beşiktaş İçin Geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'dan Rafa Silva'nın eski takım arkadaşı Joao Mario için anlaşmaya vardı. Portekizli yıldız Joao Mario, salı günü (yarın) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Joao Mario için Benfica'ya yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Kaynak: Ajanslar

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