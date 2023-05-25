İstanbul'da yapılacak: Luis Figo'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Portekizli eski milli futbolcu Luis Figo, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul'da harika bir atmosfer olacağına inandığını söyledi.

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İstanbul'da yapılacak: Luis Figo'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Portekizli eski milli futbolcu Luis Figo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı Jorge Jesus ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'un futbol için büyük tutkuya sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Figo, "Şampiyonlar Ligi finalleri her zaman unutulmaz olmuştur. İki takım da dünyanın en büyük futbol organizasyonunda en iyisi olabilmek için mücadele veriyor. Eminim ki İstanbul'da harika bir atmosfer olacak. Milan ile Liverpool arasında İstanbul'da oynanan heyecan verici finalden sonra insanlar bu seneki finali merakla beklemeye başladı." dedi.

"INTER'İ DESTEKLEYECEĞİM"

Figo, Şampiyonlar Ligi finalinde futbolculuk yıllarında formasını giydiği Inter'i destekleyeceğini ifade etti.

Tek maç üzerinden oynanan finallerin her sonuca açık olduğunu kaydeden eski Portekizli futbolcu, "Manchester City'de birçok arkadaşım var. Herkes Manchester City'nin kazanmak için favori olduğunu düşünüyor. Yoğun, heyecanlı ve rekabet dolu bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Inter'de forma giydim. Bu yüzden tabii ki Inter'i destekleyeceğim. Umarım kazanabilirler." şeklinde konuştu.

"JESUS İLK YILINDA TÜRKİYE'DE HARİKA İŞ ÇIKARDI"

Figo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye'de görev yaptığı ilk yılında harika iş çıkardığını dile getirdi.

Jesus'un iyi bir arkadaşı olduğunu aktaran Figo, "Jorge Jesus ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Çok başarılı bir teknik adam. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması biraz daha zor gözüküyor. Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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