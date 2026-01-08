Portekiz'de Kupadan Elendi! Jose Mourinho'dan Kızdıran ‘Türk Futbolu’ Sözleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de görev aldıktan sonra ülkesine dönen Portekizli teknik adam Jose Mourinho için süreç beklendiği gibi ilerlemiyor. Benfica, kendi sahasında oynadığı kupa maçında Braga’ya 3-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ŞAMPİYONLUK UMUDUNUN ARDINDAN KUPA DA KAYBEDİLDİ

Bu mağlubiyetle birlikte Mourinho’nun başında olduğu Benfica, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından kupaya da veda etti. Ligde üçüncü sırada bulunan ve lider Porto’nun 10 puan gerisine düşen deneyimli çalıştırıcı, karşılaşma sonrası açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

Mourinho, yenilgiyi değerlendirirken örneklerini Türk futbolundan verdi.

TÜRK FUTBOLUNU ÖRNEK GÖSTERDİ

Portekizli teknik direktör, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mourinho, maçın ardından teknik ekip ve futbolcuların tesislerde kalacağını belirterek, " Bu gece eve gitmek yok. Tesislerde kalacağız. Oyuncular da tesiste kalacak. Umarım oyuncular bütün gece uyuyamaz. Tıpkı benim gibi” ifadelerini kullandı.

BERABERLİĞE RAĞMEN ‘HARİKA BİR ZAFERDİ’ DEMİŞTİ

Öte yandan Portekiz’in en üst ligi Liga Portugal’da da Braga ile Benfica daha önce karşı karşıya gelmişti. O mücadele 2-2’lik eşitlikle sona ermiş, bu sonuç Benfica’nın Porto ile arasındaki puan farkının 10’a çıkmasına neden olmuştu.

Karşılaşma berabere bitmesine rağmen Mourinho, maç sonrasında kazanmayı hak ettiklerini savunarak, "Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, harika bir zaferdi!" ifadelerini kullanmıştı.

