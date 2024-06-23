Portekiz yenilgisi sonrası Mustafa Sargıgül'den Montella'ya sert sözler: Sen Erzincan’da çoban bile olamazsın!

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Takımımız, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı.

Türkiye, rakibine 3-0 yenilerek tur biletini üçüncü ve grup aşamasındaki son maçı olan Çekya maçına bıraktı.

Portekiz karşısında çıkardığı ilk 11, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile oyuna başlamaması ve oyun planı ile çokça eleştirilen milli takımın hocası Vincenzo Montella, yenilginin sorumlusu olarak gösterildi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Montella'yı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

X hesabından bir video paylaşan Sarıgül, "Montella sen Erzincan’da çoban bile olamazsın" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem