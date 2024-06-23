Portekiz yenilgisi sonrası Mustafa Sargıgül'den Montella'ya sert sözler: Sen Erzincan’da çoban bile olamazsın!

CHP'li vekil Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Portekiz'e yenildiği 3-0'lık maç sonrası Montella'ya sert sözlerle eleştirdi. Sarıgül, "Montella sen Erzincan’da çoban bile olamazsın" dedi.

Son Güncelleme:
Portekiz yenilgisi sonrası Mustafa Sargıgül'den Montella'ya sert sözler: Sen Erzincan’da çoban bile olamazsın!

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Takımımız, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı.

Türkiye, rakibine 3-0 yenilerek tur biletini üçüncü ve grup aşamasındaki son maçı olan Çekya maçına bıraktı.

Portekiz karşısında çıkardığı ilk 11, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile oyuna başlamaması ve oyun planı ile çokça eleştirilen milli takımın hocası Vincenzo Montella, yenilginin sorumlusu olarak gösterildi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Montella'yı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

X hesabından bir video paylaşan Sarıgül, "Montella sen Erzincan’da çoban bile olamazsın" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mustafa Sarıgül Montella Türkiye Portekiz Euro 2024
Son Güncelleme:
EURO 2024 | Belçika, kritik Romanya maçından galibiyetle ayrıldı EURO 2024 | Belçika, kritik maçtan galibiyetle ayrıldı
EURO 2024'te Lukaku laneti EURO 2024'te Lukaku laneti
EURO 2024'te günün maçları EURO 2024'te günün maçları
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı
Vizesiz gitmek mümkün... Çeşme ve Bodrum'dan sıkılanlar akın akın gidiyor Vizesiz gitmek mümkün... Çeşme ve Bodrum'dan sıkılanlar akın akın gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor
Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti: Haraç kesiyorlar! Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti
EURO 2024'te Lukaku laneti EURO 2024'te Lukaku laneti
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
AKP'nin özel uçak sevdası: Simit Sarayı'nın sahibinin jetiyle VIP hac yolculuğu! Simit Sarayı'nın sahibinin jetiyle VIP hac yolculuğu!