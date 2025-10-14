Play-Off Bileti İçin Kritik Gece: A Milliler Gürcistan’ı Ağırlıyor
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Kocaeli’de Gürcistan’ı konuk ediyor. Milliler, bu kritik mücadelede galibiyet alarak play-off hattında avantaj yakalamak istiyor.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Milliler, grupta çıktığı 3 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikincilik yarışındaki en önemli rakibi Gürcistan’ı yenerek play-off hattında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
GOLLL - 14' A Milliler, Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kenan Yıldız savunma arkasına koşu yapıp aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk anda ofsayt şüphesiyle gol verilmedi. Ancak VAR, pozisyonu doğrulayıp gol kararını verdi.
GOLLL - 22' Hakan Çalhanoğlu'nun korner atışını Merih Demiral kafa vuruşuyla gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 2-0.
GOLLL 35' Yunus Akgün attığı golle farkı üçe çıkardı: 3-0.
Kaynak: Haber Merkezi