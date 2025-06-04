Piastri'den Tarihi Zafer: Senna'nın 37 Yıllık Rekoru Egale Edildi

McLaren pilotu Oscar Piastri, İspanya Grand Prix'sinde kazandığı birincilikle üst üste sekizinci kez podyuma çıkma başarısı gösterdi. Bu sonuçla genç pilot, McLaren efsanesi Ayrton Senna'nın 37 yıl önce kırdığı podyum serisine eşitlik getirdi.

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Piastri'den Tarihi Zafer: Senna'nın 37 Yıllık Rekoru Egale Edildi

McLaren pilotu Oscar Piastri, İspanya Grand Prix'sinde kazandığı birincilikle üst üste sekizinci kez podyuma çıkma başarısı gösterdi. Bu sonuçla genç pilot, McLaren efsanesi Ayrton Senna'nın 37 yıl önce kırdığı podyum serisine eşitlik getirdi.

Barselona pistinde gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Piastri, pit stoplar haricinde liderliği rakiplerine kaptırmadı ve damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu zafer, sezon genelindeki beşinci birinciliği olarak kayıtlara geçti.

SENNA'NIN REKORUNA ORTAK OLDU

Sezon boyunca Japonya, Imola ve Monako'da üçüncülük elde eden Piastri, İspanya’daki galibiyetle birlikte aralıksız sekiz yarışta podyuma çıkarak dikkat çekici bir istikrar yakaladı. Bu performansıyla McLaren'in sembol ismi Senna'nın rekorunu egale etti.

McLaren tarihinde art arda en fazla podyuma çıkan pilot ise 2007 sezonunda dokuz kez üst üste kürsüye çıkan Lewis Hamilton. Eğer Piastri, önümüzdeki yarış olan Kanada Grand Prix’sinde de podyumda yer alırsa, Hamilton’ın bu rekoruna da ortak olacak.

Formula 1 tarihindeki en uzun podyum serisi ise Michael Schumacher’a ait. Alman pilot, 2001 ABD GP’den başlayarak 2002 Japonya GP’ye kadar 19 yarış boyunca podyumdan inmemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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