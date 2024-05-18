Phil Foden, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi

Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, Premier Lig'de 2023-24 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Phil Foden, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi

Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, 2023-24 Premier Lig sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Bu ödül, Foden'in son 5 yılda kazanan 4. Manchester City oyuncusu olması açısından da dikkat çekici.

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Foden, taraftarlar ve futbol yorumcularından oluşan heyetin katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Foden, oylamada takım arkadaşı Erling Haaland, Arsenal'dan Martin Odegaard, Declan Rice, Chelsea'den Cole Palmer, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Newcastle United'dan Alexander Isak ve Aston Villa'dan Ollie Watkins'i geride bıraktı.

Ligde bu sezon 34 maça çıkan Foden, 17 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Söz konusu ödülü, son 5 sezonda Manchester Cityli oyuncular kazandı. Kevin De Bruyne 2019-20 ve 2021-22, Ruben Dias 2020-21, Erling Haaland ise 2022-23 sezonunda ödüle layık görüldü.

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