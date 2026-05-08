PFDK’dan Kulüplere 'Milyonluk' Ceza Yağmuru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli sebeplerden dolayı Süper Lig kulüplerine ceza yağdırdı. 7 Süper Lig kulübüne kesilen cezalar 6 milyon lirayı aşarken, Gençlerbirliği eski teknik direktörü Volkan Demirel'e de 1 maç men cezası verildi.

Son Güncelleme:
PFDK’dan Kulüplere 'Milyonluk' Ceza Yağmuru
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Süper Lig kulüplerine para cezası kesti.

7 KULÜBE TOPLAMDA 6 MİLYON LİRALIK CEZA

TFF tarafından Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor'a da 220'er bin lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

İKİ İSME MEN CEZASI

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin yollarını ayırdığı teknik direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Hesap.com Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz'a da aynı şekilde 1 maç men ve 80 bin lira cezaya hükmedildi.

1. LİG TAKIMLARI DA CEZA YEDİ

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin lira, Atakaş Hatayspor'a 110 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 84 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Süper Lig PFDK TFF TFF 1. Lig Para cezası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı İşte Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Hakemi
Amedspor'da Dev Kutlama Hazırlığı: Sanatçılar Belli Oldu Amedspor'dan Dev Kutlama
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'