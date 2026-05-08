PFDK’dan Kulüplere 'Milyonluk' Ceza Yağmuru

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Süper Lig kulüplerine para cezası kesti.

7 KULÜBE TOPLAMDA 6 MİLYON LİRALIK CEZA

TFF tarafından Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor'a da 220'er bin lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

İKİ İSME MEN CEZASI

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin yollarını ayırdığı teknik direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Hesap.com Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz'a da aynı şekilde 1 maç men ve 80 bin lira cezaya hükmedildi.

1. LİG TAKIMLARI DA CEZA YEDİ

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin lira, Atakaş Hatayspor'a 110 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 84 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA-DHA