PFDK’dan 489 Kişiye Bahis Cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında aralarında hakem, gözlemci ve temsilcilerin de bulunduğu 489 kişiye 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. 14 kişi hakkında ceza uygulanmazken, bazı isimler için inceleme süreci devam ediyor.

Son Güncelleme:
PFDK’dan 489 Kişiye Bahis Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bilgilendirmede; bahis faaliyetleri nedeniyle Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen üst klasman ve klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son beş yıl içinde TFF bünyesinde hakemlik yapmış isimler, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler, bölgesel gözlemciler ile haklarında inceleme süreci devam eden ve idari tedbir uygulanan iki futbolcu dahil olmak üzere toplam 489 kişinin cezalandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildiği, 6 kişi için ise inceleme sürecinin ve idari tedbirlerin sürdürülmesine hükmedildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, iki kişiyle ilgili idari tedbirlerin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz şekilde devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

TFF, Teknik Direktör ve Menajerleri PFDK’ya Sevk EttiTFF, Teknik Direktör ve Menajerleri PFDK’ya Sevk EttiSpor
9 Hakem PFDK'ya Sevk Edildi! Aralarında Ali Palabıyık da Var9 Hakem PFDK'ya Sevk Edildi! Aralarında Ali Palabıyık da VarSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Bahis
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe, Mert Günok Transferini Resmen Açıkladı Fenerbahçe, Transferi Resmen Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit
Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü
Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı
Suriye Ordusu'nun YPG'ye Verdiği Süre Doldu! Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başladı Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başlıyor