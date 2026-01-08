PFDK’dan 489 Kişiye Bahis Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bilgilendirmede; bahis faaliyetleri nedeniyle Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen üst klasman ve klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son beş yıl içinde TFF bünyesinde hakemlik yapmış isimler, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler, bölgesel gözlemciler ile haklarında inceleme süreci devam eden ve idari tedbir uygulanan iki futbolcu dahil olmak üzere toplam 489 kişinin cezalandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildiği, 6 kişi için ise inceleme sürecinin ve idari tedbirlerin sürdürülmesine hükmedildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, iki kişiyle ilgili idari tedbirlerin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz şekilde devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

