PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Yarışları Bitti

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı.

Son Güncelleme:
PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Yarışları Bitti

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

Yarışların dün gerçekleşen ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

Son gün yarışları, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez katedilmesiyle tamamlandı.

Etkinlik boyunca sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Yarış sonucu hem SSV hem de genel klasmanda birinci Kenan Özsoy ve Harun Deynek, ikinci Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut, üçüncü Mehmet Demirel ile Fettah Yiğit ikilisi oldu.

Sporculara yarışların ardından çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
'Ali Koç ve Jose Mourinho Gerildi' İddiasına Açıklama 'Ali Koç ve Jose Mourinho Gerildi' İddiasına Açıklama
Göztepe ile Kayserispor 3 Puan İçin Yarışacak Göztepe ile Kayserispor 3 Puan İçin Yarışacak
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu