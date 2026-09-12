Pep Guardiola İçin Beklenen Açıklama Geldi! Trabzonspor İddialarına Nokta Koyuldu

Pep Guardiola’nın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağına ilişkin menajeri Josep Maria Orobitg’den açıklama geldi. Orobitg, İspanyol teknik adamın 2026-2027 sezonunda herhangi bir kulüp veya milli takımın başına geçmeyeceğini duyurdu. Açıklamayla birlikte Guardiola’nın Trabzonspor’un gündeminde olduğu yönündeki iddialar da sona erdi.

Son Güncelleme:
Pep Guardiola İçin Beklenen Açıklama Geldi! Trabzonspor İddialarına Nokta Koyuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor’un gündeminde olduğu iddia edilen Pep Guardiola hakkında menajeri Josep Maria Orobitg’den açıklama geldi. Orobitg, İspanyol teknik adamın 2026-2027 sezonunda herhangi bir kulüp veya milli takım çalıştırmayacağını duyurdu. Guardiola’nın menajeri, “Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Guardiola’nın Trabzonspor’un teknik direktör adayları arasında yer aldığı yönündeki iddialar da geçerliliğini kaybetti.

Pep Guardiola İçin Beklenen Açıklama Geldi! Trabzonspor İddialarına Nokta Koyuldu - Resim : 1

TRABZONSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışı başladı. Bordo-mavililerde takımın geçici olarak Hüseyin Çimşir’e emanet edildiği belirtilirken, yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Antonio Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini söylemişti.

Pep Guardiola İçin Beklenen Açıklama Geldi! Trabzonspor İddialarına Nokta Koyuldu - Resim : 2

'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ TEKNİK DİREKTÖRLER VAR'

Doğan, yeni teknik direktörün yabancı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirterek, “Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var” demişti. Yönetimin yeni teknik direktör kararını kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor’da peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Fatih Tekke görevini bırakma kararı aldı. Avrupa maçının ardından istifasını sunan ancak yönetim tarafından kabul edilmeyen Tekke, son yenilginin ardından ayrılık talebini yeniden iletti. Yönetimle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Tekke’nin istifası kabul edilirken, bordo-mavili ekipte yeni teknik direktör arayışı resmen başlamış oldu.

Trabzonspor’u Gençlerbirliği Maçına Eski Hocası HazırlayacakTrabzonspor’u Gençlerbirliği Maçına Eski Hocası HazırlayacakSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor transfer
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı: 'Hazırlıklarımız Devam Ediyor' Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı
Konyaspor-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu! İşte Görevlendirilen İsim Konyaspor-Trabzonspor Maçının VAR'ı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi
Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Adli Tıp Devrede, Kemik Örnekleri Gönderildi: Kefenin ve Cesedin Bozulmadığı Ortaya Çıktı 15 Yıl Sonra Mezarı Açıldı
'Vanlı Kara Haydar' Operasyonu Büyüyor: Servet Değerindeki Altınlar Odunluktaki Valizden Çıktı Servet Değerindeki Altınlar Odunluktaki Valizden Çıktı
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği