Pep Guardiola İçin Beklenen Açıklama Geldi! Trabzonspor İddialarına Nokta Koyuldu

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Trabzonspor’un gündeminde olduğu iddia edilen Pep Guardiola hakkında menajeri Josep Maria Orobitg’den açıklama geldi. Orobitg, İspanyol teknik adamın 2026-2027 sezonunda herhangi bir kulüp veya milli takım çalıştırmayacağını duyurdu. Guardiola’nın menajeri, “Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Guardiola’nın Trabzonspor’un teknik direktör adayları arasında yer aldığı yönündeki iddialar da geçerliliğini kaybetti.

TRABZONSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışı başladı. Bordo-mavililerde takımın geçici olarak Hüseyin Çimşir’e emanet edildiği belirtilirken, yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Antonio Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini söylemişti.

'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ TEKNİK DİREKTÖRLER VAR'

Doğan, yeni teknik direktörün yabancı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirterek, “Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var” demişti. Yönetimin yeni teknik direktör kararını kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor’da peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Fatih Tekke görevini bırakma kararı aldı. Avrupa maçının ardından istifasını sunan ancak yönetim tarafından kabul edilmeyen Tekke, son yenilginin ardından ayrılık talebini yeniden iletti. Yönetimle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Tekke’nin istifası kabul edilirken, bordo-mavili ekipte yeni teknik direktör arayışı resmen başlamış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi