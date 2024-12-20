Paul Pogba'nın Ağabeyine Hapis Cezası! Suçu 'Kardeşini Kaçırtmak'
Ünlü futbolcu Paul Pogba'nın ağabeyi Mathias Pogba, 13 milyon euroluk fidye için kardeşini kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunarak iki yılı şartlı toplam 3 yıl hapis cezası aldı. Ağabey Pogba'nın, kardeşini kaçıran silahlı grupla ortak hareket ettiği öğrenildi.
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 2022 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te maskeli bir grup tarafından kaçırılması uzun süre gündemden düşmemişti. Ünlü futbolcunun kaçırılması olayında ağabeyinin de ilişkili olması şok etkisi yarattı.
Paul Pogba'nın kendisi de futbol oynayan ağabeyi Mathias Pogba, kardeşini 13 milyon euroluk fidye için kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulundu. Silahlı grupla iş birliği yaptığı ortaya çıkan Mathias Pogba, "organize gasp" ve "gasp girişimi" suçlarından hapis cezası aldı.
Pogba'ya iki yılı şartlı toplam 3 yıl hapis cezası verilirken, olayda şahsen orada olmasa da şahıslarla temas kurduğunun bir video ile ispatlandığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
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