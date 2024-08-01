Paris Olimpiyatları'nda Günün Programı: Türkiye 28 Sporcu İle Yarışacak

Spor dünyasının en prestijli etkinliklerinin başında gelen Olimpiyatlar, Paris'te tüm hızıyla devam ediyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün (1 Ağustos) Türkiye'yi temsil eden 6 branşta toplam 28 sporcu yarışacak.

Saat 10.00'da A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ise saat 12.48'de Kadınlar 66 kilo son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygieslka ile mücadele edecek.

1 Ağustos’ta Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:

08.30: Atletizm – Salih Korkmaz – Erkekler 20 kilometre yürüyüş

10.00: Voleybol – Türkiye – Dominik Cumhuriyeti – C grubu ikinci maçı

10.20: Atletizm – Meryem Bekmez – Kadınlar 20 kilometre yürüyüş

11.48: Okçuluk – Muhammed Abdullah Yıldırmış – Brady Ellison (ABD)

12.47: Yüzme – Berke Saka – Erkekler 200 metre bireysel karışık eleme

12.48: Boks – Busenaz Sürmeneli – Aneta Rygieslka (Polonya) – Kadınlar 66 kilo son 16 turu

13.05: Yüzme – Ecem Dönmez – Ela Naz Özdemir – Gizem Güvenç – Zehra Duru Bilgin – Kadınlar 4×200 metre serbest takım bayrak yarı finali

13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 1 ve 2’nci yarış

16.03: Yelken – Merve Vatan – Iq foil 12-16’ncı yarışlar

16.35: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 1 ve 2’nci yarış

16.43: Okçuluk – Ulaş Berkim Tümer – Carlos Rojas (Meksika) – Erkekler bireysel son 64 turu

18.22: Boks – Hatice Akbaş – Enkhjargal Munguntsetseg (Moğolistan) – Kadınlar 64 kilo çeyrek final

20.50: Okçuluk – Elif Berra Gökkır – Nurul Azreena Mohamad Fazil (Malezya) – Kadınlar bireysel son 64 turu

Kaynak: Ajanslar