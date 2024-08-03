Paris Olimpiyatları'nda Filistin'e Destek Gösterileri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen bisiklet yarışlarında, Paris'in 20. bölgesinden geçildiği sırada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Paris Olimpiyatları'nda Filistin'e Destek Gösterileri

Ülkedeki Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen bisiklet branşı yol yarışı güzergahında Paris'in sembollerinden ünlü Opera Garnier binası da yer aldı.

Sporcular bisikletleriyle Paris'in 20. bölgesinden geçerken, burada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Sporcuların geçtiği sokaklarda gruplar halinde güvenlik bariyerlerinin arkasında bekleyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı, Filistin kefiyesi ve atkısı taktı.

Filistin bayrağının renklerinde tişörtler giyen göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericilerin Filistin bayraklarını kaldırmasını isteyen jandarma, yarış boyunca eylemcilerin arkasında bekledi.

Paris Olimpiyatları'nda Filistin'e Destek Gösterileri - Resim : 1

YÜZLERCE GÖSTERİCİ MEYDANDA TOPLANDI

ilistin'i destekleyen yüzlerce gösterici de İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden saldırılarını durdurması talebiyle Millet Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının olduğu pankartlar taşıdı.

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