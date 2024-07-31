Paris 2024'te Dördüncü Gün: Japonya Bugünü de Lider Tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Olimpiyatların üçüncü gününü üçüncü sırada tamamlayan Çin, 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sıraya yükseldi.

Avustralya 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncü sırada yer alıyor.

Oyunların üçüncü gününü ikinci sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalyayla dördüncü sıraya geriledi.

Türkiye'nin ise şu ana kadar toplamda 1 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem