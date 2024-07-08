Paris 2024'te 102 Milli Sporcu Bayrağımızı Dalgalandıracak

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 102 sporcu ile temsil edilecek.

Heyecanla beklenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. Yaz Olimpiyatları'nda 18 farklı branşta 54 kadın ve 48 erkek sporcu, ülkemizi temsil edecek.

Londra 2012'den sonra ilk defa Olimpiyat Takımı'nda kadın sporcu sayısı erkek sporculardan fazla olacak.

Atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele edecek milli sporcularımız, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te ter dökecek.

Kaynak: AA