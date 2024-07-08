Paris 2024'te 102 Milli Sporcu Bayrağımızı Dalgalandıracak

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 102 sporcu ile temsil edilecek.

Son Güncelleme:
Paris 2024'te 102 Milli Sporcu Bayrağımızı Dalgalandıracak

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 102 sporcu ile temsil edilecek.

Heyecanla beklenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. Yaz Olimpiyatları'nda 18 farklı branşta 54 kadın ve 48 erkek sporcu, ülkemizi temsil edecek.

Londra 2012'den sonra ilk defa Olimpiyat Takımı'nda kadın sporcu sayısı erkek sporculardan fazla olacak.

Atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele edecek milli sporcularımız, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te ter dökecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
EURO 2024'te İlk Finalist Yarın Belli Oluyor EURO 2024'te İlk Finalist Yarın Belli Oluyor
Servet Yardımcı, TFF Adaylığına Resmen Başvurdu Servet Yardımcı, TFF Adaylığına Resmen Başvurdu
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
İETT’den Üç Yeni Hat: Beylikdüzü'nden Marmaray'a Direkt Ulaşılabilecek İETT’den Üç Yeni Hat
Hanımlarının Sevilen Tercihiydi: Ünlü Tencere Firması İflas Etti Hanımlarının Sevilen Tercihiydi: Ünlü Tencere Firması İflas Etti
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı