Paris 2024 Paralimpik Oyunları Sona Erdi: Görkemli Bir Tören Düzenlendi

OYUNLARDA EN FAZLA MADALYA ÇİN'İN

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, 94 altın, 76 gümüş ve 50 bronz madalya olmak üzere toplam 220 madalya ile zirvede bitirdi. Birleşik Krallık 49 altın, 44 gümüş, 31 bronz madalya ile toplam 124 madalya ile ikincilik basamağında yer alırken, ABD 36 altın, 42 gümüş ve 27 bronz madalya ile toplam 105 madalyanın sahibi oldu.