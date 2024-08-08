Türk Sporcuların 8 Ağustos Programı

Paris Olimpiyatları’nın 13’inci gününde Türkiye 6 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek. Türk sporcular ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte Türk Sporcuların 8 Ağustos programı…

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Türk Sporcuların 8 Ağustos Programı

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 13’inci gününde (08.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:

TEKWANDO

Hatice Kübta İlgün, kadınlar 49 kg’de saat 10:30’dan itibaren, erkekler 68 kg’de saat 13:13'ten itibaren Hakan Reçber mücadele edecek.

ATLETİZM

Emel Dereli kadınlar gülle arma elemelerinde saat 11:25’te yarışacak.

MODERN PENTATLON

Buğra Ünal eskrim sıralama turunda saat 12:00’da, İlkay Özyüksel Mihrioğlu eskrim sıralama turunda saat 15:30’da mücadele edecek.

HALTER

Muhammet Furkan Özberk, erkekler 73 kg’de saat 20:30’da ter dökecek.

VOLEYBOL

Türkiye- İtalya kadınlar voleybol yarı final mücadelesi saat 21:00’da oynanacak

BOKS

Hatice Akbaş Çin’li rakibi Yuan Chang ile kadınlar 54 kg finalinde saat 23:51’de karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: ANKA

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2024 Paris Olimpiyatları Milli sporcu
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