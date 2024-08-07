Paris 2024 | Milli Tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, Bronz Madalya İçin Mindere Çıkıyor

Paris 2024'te Türkiye'yi tekvando branşında temsil eden milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için bu akşam saat 20.53'te repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Paris 2024 | Milli Tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, Bronz Madalya İçin Mindere Çıkıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo çeyrek finalinde Çinli Quing Guo ile karşılaştı.

Rakibine 2-0 yenilen Merve, yarı finale yükselme şansını kaybetti. Çinli Guo finale yükseldiği için Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Kavurat, bronz madalya karşılaşmasında Mülteci Sporcular Takımı'ndan Dina Pouryounes ile bugün saat 20.53'te karşılaşacak.

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