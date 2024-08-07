Paris 2024 | Milli Tekvandocumuz Bronz Madalyayı Kaçırdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya karşılaşmasını kaybeden milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, olimpiyatları 5'inci sırada tamamladı.

Paris 2024 | Milli Tekvandocumuz Bronz Madalyayı Kaçırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 49 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçını kaybetti.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49 kiloda çeyrek finalde yenildiği Çinli Quing Guo finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajdaki ilk maçında mülteci takımı kadrosunda yer alan Dino Pouryounes Langeroudi'yi yenen Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için Hırvat Lena Stojkovic ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalya şansını kaybeden Merve Dinçel Kavurat, oyunları beşinci tamamladı.

Kaynak: AA

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