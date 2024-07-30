Paris 2024 | Milli Okçumuz Mete Gazoz, Son 16'ya Yükseldi
Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, Şilili rakibinin ardından Tayvanlı rakibini de yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, ilk turda Şili'den Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı.
Milli okçumuz, saat 19.37'de son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'i de mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
FİNALLER 2-3-4 AĞUSTOS'TA
Milli okçumuz, geride kalan karşılaşmanın ardından 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta eleme maçlarına çıkacak.
2-3 ve 4 Ağustos'ta ise finaller gerçekleştirilecek.
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