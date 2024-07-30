Paris 2024 | Milli Okçumuz Mete Gazoz, Son 16'ya Yükseldi

Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, Şilili rakibinin ardından Tayvanlı rakibini de yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

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Paris 2024 | Milli Okçumuz Mete Gazoz, Son 16'ya Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, ilk turda Şili'den Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı.

Milli okçumuz, saat 19.37'de son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'i de mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

FİNALLER 2-3-4 AĞUSTOS'TA

Milli okçumuz, geride kalan karşılaşmanın ardından 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta eleme maçlarına çıkacak.

2-3 ve 4 Ağustos'ta ise finaller gerçekleştirilecek.

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