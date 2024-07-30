Paris 2024 | Milli Boksör Hatice Akbaş Çeyrek Finalde!
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksörümüz Hatice Akbaş, Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, Kadınlar 54 kg son 16 turunda Avustralyalı rakibi Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcumuz çeyrek final karşılaşmasını 1 Ağustos Perşembe günü yapacak.
🇹🇷 Hatice Akbaş şovunu yaptı, çeyrek finale turladı!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2024
🥊 Kadınlar 54 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Hatice Akbaş, son 16 turunda Avustralyalı rakibi Tiana Echegaray'ı mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
👏 Adım adım madalyaya yürüyor, harikasın Hatice! pic.twitter.com/Ot8ndG6xOv
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