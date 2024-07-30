Paris 2024 | Milli Boksör Hatice Akbaş Çeyrek Finalde!

Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksörümüz Hatice Akbaş, Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Paris 2024 | Milli Boksör Hatice Akbaş Çeyrek Finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, Kadınlar 54 kg son 16 turunda Avustralyalı rakibi Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcumuz çeyrek final karşılaşmasını 1 Ağustos Perşembe günü yapacak.

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