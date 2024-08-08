Paris 2024 | Japon Güreşçi Altın Madalyaya Uzandı

Paris 2024'te güreşte erkekler 77 kilo grekoromen kategorisinde Japon güreşçi Nao Kusaka, altın madalya kazandı.

Paris 2024 | Japon Güreşçi Altın Madalyaya Uzandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 77 kilo grekoromen kategorisinde finaller yapıldı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda Japon güreşçi Nao Kusaka, altın madalyanın sahibi oldu.

Kazak Demeu Zhadrayev'in gümüş madalya aldığı organizasyonda Kırgızistan'dan Akzhol Makhmudov ve Ermeni sporcu Malkhas Amoyan bronz madalya elde etti.

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları
En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir
İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu
Türk Sporcuların 8 Ağustos Programı Türk Sporcuların 8 Ağustos Programı
Trabzonspor, Arseniy Batagov'u Kadrosuna Kattı Trabzonspor'dan Yeni Transfer
ÇOK OKUNANLAR
Elon Musk Robot Sevgilisiyle Yemeğe Çıktı Elon Musk Robot Sevgilisiyle Yemeğe Çıktı
Paris 2024 | Esra Yıldız Kahraman, Bronz Madalya Kazandı Paris'te Bir Madalya Daha!
Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Berlin-İstanbul Uçağında Panik Anları Berlin-İstanbul Uçağında Panik Anları
Starlink Uyduları Edirne Semalarında Starlink Uyduları Edirne Semalarında