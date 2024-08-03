Paris 2024 | Fransa, Judoda Altın Madalyaya Uzandı
Ev sahibi Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları judo karışık takım finalinde Japonya'yı 4-3 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo karışık takım kategorisinde altın madalyayı Fransa kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karışık takım müsabakalarının finalinde Japonya'yı 4-3 mağlup eden Fransa, altın madalyanın sahibi oldu. Japonya ise gümüş madalyada kaldı.
Bu kategoride bronz madalyayı ise Güney Kore ve Brezilya paylaştı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: