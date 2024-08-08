Paris 2024 | Esra Yıldız Kahraman, Bronz Madalya Kazandı

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmasına ilişkin, "Nasip böyleymiş." dedi.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'ndaki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazanmasına ilişkin, konuştu.

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

KAHRAMAN'DAN XY TEPKİSİ!

Öte yandan, karşılaşmanın sona ermesiyle eliyle 'X' işareti yapan Esra Yıldız Kahraman, rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına göndermede bulundu. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaştığı fotoğrafta, milli boksörün parmaklarıyla X işareti yaptığı görüldü.

Tayvanlı boksör Lin Yu Ting, 2023 Dünya Şampiyonası'nda, Uluslararası Boks Birliği’nin (IBA) erkek XY kromozomlu sporcuların kadın müsabakalarında yarışmasını engelleyen uygunluk kurallarını ihlal ettiği için diskalifiye edilmişti. 2023 Dünya Boks Şampiyonası'nda Lin, Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) belirtilmeyen uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle bronz madalyasını kaybetti.

IBA Başkanı Umar Kremlev o dönemde yaptığı açıklamada sporcuların DNA testlerinin "XY kromozomuna sahip olduklarını kanıtladığını" söylemişti. Ancak, farklı uygunluk testleri uygulayan ve IBA'yı Olimpiyatlardan men eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tayvanlı sporcunun kadın olduğunu savundu.

Kaynak: AA