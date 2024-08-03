Paris 2024 | Çin, Masa Tenisine Ambargo Koydu
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Çin, masa tenisi kadınlar bireyselde, altın ve gümüş madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi kadınlar bireyselde altın ve gümüş madalya Çin'e gitti.
Souht Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Çinli sporcular Meng Chen ve Yingsha Sun karşılaştı. Vatandaşını 4-2 yenen Meng Chen altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı ise Güney Koreli Yubin Shin'i 4-2 mağlup eden Japon Hina Hayata kazandı.
Kaynak: AA