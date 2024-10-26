Parfüm Çalan EuroLeague Hakeminin Cezası Belli Oldu

Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague’de geçen sezonun 12’nci haftasında Partizan ve Monaco karşı karşıya gelmiş, hakem Matej Boltauzer’in de görev aldığı maçı ev sahibi ekip 89-85 kazanmıştı.

Sloven hakemin 5 Aralık 2023 tarihinde oynanan karşılaşma sonrası ülkesine dönmek üzere gittiği Nikola Tesla Havalimanında hırsızlık olayına karıştığı aylar sonra ortaya çıktı. Sloven hakemin suçunu polise itiraf ettiği ve ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Konuya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Boltauzer’in cezası da belli oldu. Boltauzer, bir yıl boyunca EuroLeague’den men edildi. Sloven düdük, yönetimin uygun görmesi halinde bir sonraki sezondan itibaren görev yapabilecek.