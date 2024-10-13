Paratriatlon Dünya Kupası'nda Sporcumuz Gümüş Madalya Kazandı

Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

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Paratriatlon Dünya Kupası'nda Sporcumuz Gümüş Madalya Kazandı

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk triatlon yarışını 3,5 ay önce 2024 Ordu Triatlonu ile deneyimleyen Kübra Dere, Alhandra kentindeki Dünya Kupası'nda kürsü görmeyi başardı.

Kübra, ilk uluslararası yarışında PTS4 kategorisinde 01:36:53'lük derecesiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

Kaynak: AA

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