Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Rekor: Paris'ten 28 Madalyayla Döndük

Paris 2024 Paralimpik Oyunları geride kalırken, Türkiye tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye son iki paralimpik oyunlarındaki madalya sayılarını da katlayarak toplamda 28 madalya alma başarısı gösterdi. Türkiye oyunları genel sıralamada 21'inci olarak tamamladı.

Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Rekor: Paris'ten 28 Madalyayla Döndük

Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yaşadığı altın madalyasız hezimetin ardından, 2024 Paralimpik Oyunları’nda rekor kırıldı. Türkiye madalya sıralamasında 21'inci sırada yer aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

Branş

Sporcu / Takım

Madalya

Golbol

Golbol Kadın Milli Takımı

Altın

Para okçuluk

Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)

Altın

Para yüzme

Umut Ünlü (50 metre serbest S3)

Altın

Para yüzme

Umut Ünlü (200 metre serbest S3)

Altın

Para tekvando

Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)

Altın

Para judo

İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)

Altın

Para okçuluk

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)

Gümüş

Para atletizm

Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)

Gümüş

Para atletizm

Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)

Gümüş

Para halter

Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)

Gümüş

Para halter

Besra Duman (Kadınlar 55 kilo)

Gümüş

Para masa tenisi

Kübra Korkut (Kadınlar S7)

Gümüş

Para tekvando

Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)

Gümüş

Para tekvando

Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)

Gümüş

Para tekvando

Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)

Gümüş

Para atıcılık

Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)

Gümüş

Para atletizm

Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)

Bronz

Para judo

Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)

Bronz

Para judo

Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)

Bronz

Para judo

Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)

Bronz

Para halter

Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)

Bronz

Para halter

Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo)

Bronz

Para yüzme

Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)

Bronz

Para masa tenisi

Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5)

Bronz

Para masa tenisi

Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)

Bronz

Para masa tenisi

Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11)

Bronz

Para tekvando

Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)

Bronz

Tekerlekli sandalye eskrim

Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)

Bronz

Kaynak: AA

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