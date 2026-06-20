Paraguay Yenilgisi Sonrası Arda Güler'den Açıklama: 'Utanç Duyuyoruz, Özür Dileriz'

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galarza’nın attığı golle geriye düşen Ay-Yıldızlılar, kalan dakikalarda eşitliği sağlayamayınca Dünya Kupası'na veda etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan milli yıldız Arda Güler, alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek Türk halkından özür diledi.

"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz. Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz."