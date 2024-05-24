Panathinaikos-Fenerbahçe maçı başladı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four'unda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın Berlin şehrindeki Uber Arena'daki maçın saat 19.00'da başlaması gerekiyordu ancak Panathinaikos-Fenerbahçe Beko karşılaşması salon girişindeki sorunlardan dolayı 19.27'de başladı.

Karşılaşmada ilk periyot, Panathinaikos'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçta ikinci periyot oynanıyor...

MAÇ YARIM SAAT GEÇ BAŞLADI

THY EuroLeague'den maçı başlama saatiyle ilgili yapılan açıklamada "Taraftarların Uber Arena'ya girişinde yaşanan gecikmeler nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

EuroLeague yetkililerinin Alman polisinden onay gelene kadar maçı başlatmayacakları belirtildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından karşılaşma yaklaşık yarım saat gecikmeyle başladı.