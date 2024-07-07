Oyuncu Değiştirmekte Geciken Montella'ya Tepkiler Büyüyor: Almanya'da Kal, Gelme Sakın!

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra, oyuncu değişikliğinde geciken teknik direktör Vincenzo Montella’ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Aldığımız maçı verdik. Montella Almanya’da kal gelme sakın' dedi.

'İKİNCİ YARIDA GERİ ÇEKİLMEK HATAYDI'

Mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarının başında geriye çekilmenin hata olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal. İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık.'