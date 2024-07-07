Oyuncu Değiştirmekte Geciken Montella'ya Tepkiler Büyüyor: Almanya'da Kal, Gelme Sakın!

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Millilerin Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçta, teknik direktör Vincenzo Montella’nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değişikliğine gitmemesi tepkilere neden oldu. Maç sonrası gözyaşlarını tutamayan A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 'İkinci yarıda keşke çekilmeseydik' dedi. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ise 'Montella Almanya’da kal, gelme sakın' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Değiştirmekte Geciken Montella'ya Tepkiler Büyüyor: Almanya'da Kal, Gelme Sakın!

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra, oyuncu değişikliğinde geciken teknik direktör Vincenzo Montella’ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Aldığımız maçı verdik. Montella Almanya’da kal gelme sakın' dedi.

'İKİNCİ YARIDA GERİ ÇEKİLMEK HATAYDI'

Mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarının başında geriye çekilmenin hata olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal. İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık.'

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef AldıEski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef AldıSpor

Etiketler
Montella Hakan Çalhanoğlu Mustafa Sarıgül
Fenerbahçe'den Ayrıldı Bayern Münih'e Transfer Oluyor: Anlaştılar Fenerbahçe'den Ayrıldı Bayern Münih'e Transfer Oluyor
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Arda Güler'den Bir Rekor Daha: Avrupa Şampiyonası Tarihine Geçti Arda Güler'den Bir Rekor Daha
Mbappe'den Olay İtiraf: 'Ciddi Olmadığımı Düşünüyordu Ama...' Mbappe'den Olay İtiraf
Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
En Düşük Emekli Maaşında Yeni İhtimal! İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte '8 bin 17 TL' Detayı İlk Kez Ortaya Çıktı, İşte '8 bin 17 TL' Detayı
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!