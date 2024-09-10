Osmangazi Belediyespor Kulübü, Turkcell Süper Lig'de Erkeklerde Üçüncü Oldu
Osmangazi Belediyespor Kulübü, atletizmin Türkiye’deki en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Lig’de erkekler kategorisinde başarılı bir performans sergileyerek üçüncü oldu. İzmir Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen ve iki gün süren final etabında Osmangazi Belediyespor, 187 puan toplayarak ENKA Spor Kulübü'nün (291,5 puan) ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün (288 puan) ardından erkeklerde üçüncü sırayı elde etti.
Turkcell Süper Lig finalinde, kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 16 kulüp mücadele etti. Yarışmalar sonucunda kadınlarda son iki sırayı alan Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü, erkeklerde ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü bir alt lige düştü.
Bu organizasyon, Türkiye'de atletizmin en yüksek seviyede temsil edildiği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün elde ettiği derece, kulübün atletizmdeki başarısını ve rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: ANKA