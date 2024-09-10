Osmangazi Belediyespor Kulübü, Turkcell Süper Lig'de Erkeklerde Üçüncü Oldu

Turkcell Süper Lig finalinde, kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 16 kulüp mücadele etti. Yarışmalar sonucunda kadınlarda son iki sırayı alan Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü, erkeklerde ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü bir alt lige düştü.

Bu organizasyon, Türkiye'de atletizmin en yüksek seviyede temsil edildiği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün elde ettiği derece, kulübün atletizmdeki başarısını ve rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: ANKA