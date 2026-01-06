Osimhen–Lookman Krizine İlişkin Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin ardından Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışmaya ilişkin konuştu.

'BU BİR YÖNETİM MESELESİ'

Maç sırasında yaşanan gerginliğin soyunma odasına yansıyıp yansımayacağına dair soruyu yanıtlayan Chelle, konuyu büyütmek istemediklerini vurguladı. Malili teknik adam, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır. Takım içindeki konuları medya önünde tartışmam" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mozambik karşısında Osimhen’in iki golle, Lookman’ın ise bir gol ve iki asistle öne çıktığı maçta, skor 3-0 iken ikili arasında kısa süreli bir sözlü tartışma yaşanmıştı. Osimhen’in, pas alamadığı gerekçesiyle takım arkadaşına tepki gösterdiği anlar kameralara yansımıştı.

Kaynak: Cumhuriyet