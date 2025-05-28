Osimhen'den Gelen Haber Taraftarı Çıldırtacak! Müjdeyi Okan Buruk Verdi

Her fırsatta Osimhen’in takımda kalmasını istediklerini belirten Okan Buruk, “Osimhen karar verecek şimdi. Burada çok mutlu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Geleceği için karar verecek. Vereceği her karara saygı duymak gerekiyor. Burada inanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.