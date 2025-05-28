Osimhen'den Gelen Haber Taraftarı Çıldırtacak! Müjdeyi Okan Buruk Verdi
Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı haberleri ortalığı karıştırırken, teknik direktör Okan Buruk'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte detaylar!
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da zafer sarhoşluğu sürerken, sarı-kırmızılı ekipte Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile üç yıl için 120 milyon euro karşılında anlaştığı ve Galatasaray’a veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’tan flaş bir açıklama geldi.
Her fırsatta Osimhen’in takımda kalmasını istediklerini belirten Okan Buruk, “Osimhen karar verecek şimdi. Burada çok mutlu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Geleceği için karar verecek. Vereceği her karara saygı duymak gerekiyor. Burada inanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Okan Buruk’un bu açıklamaları Al-Hilal ile anlaşma iddialarının yalan olabileceği konusunda sarı-kırmızılı taraftarlara umut verdi.