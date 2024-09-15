Osimhen'den Flaş Icardi ve Batshuayi Sözleri

Galatasaray’a transfer olmasıyla dünyanın gündemine oturan Victor Osimhen, dün oynanan bol gollü Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine “Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz” ifadeleriyle başlayan Osimhen, Galatasaray’a gelmesine ilişkin gelen bir soruya şu yanıtı verdi:

"İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım."

‘FORMA İÇİN MÜCADELE YOK’

Sarı-kırmızılı ekibin forvetinde kimin oynayacağına ilişkin bir soru sorulan Osimhen, "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

‘GOLÜ BEN ATTIM SANDIM’

Galatasaray’ın ikinci golünü kendisinin attığını zannettiğini belirten Osimhen, "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu” dedi.