Osimhen Parladı, Galatasaray Kasasını Doldurdu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek grupta iddiasını güçlendirdi. Karşılaşmada “hat-trick” yapan Osimhen gecenin yıldızı olurken, sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle birlikte kasasını da doldurdu.

ÜST ÜSTE GELEN GALİBİYETLERLE YÜKSELİŞ

Turnuvaya Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, sonraki maçlarda Liverpool, Bodo/Glimt ve son olarak Ajax’ı geçerek büyük bir çıkış yakaladı. Bu seri, hem puan tablosunda yükseliş getirdi hem de kulübe önemli bir mali kazanç sağladı.

GALİBİYET PRİMLERİNDEN 6.3 MİLYON EURO

Ajax deplasmanında alınan 3-0’lık zaferin ardından Galatasaray, UEFA’dan 2.1 milyon euro prim kazandı. Son üç maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet ödüllerinden toplam 6.3 milyon euroyu kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 32.291 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Şampiyonlar Ligi’ne katılım (ayakbastı) bedeli olarak 25.991 milyon euro elde eden Galatasaray, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon euroya çıkardı. Bu tabloyla birlikte sarı-kırmızılılar, hem sportif hem de ekonomik anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu.

