Osimhen Parladı, Galatasaray Kasasını Doldurdu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı 3-0 yenerek sadece sahada değil, mali tabloda da güldü. Sarı-kırmızılılar, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32 milyon 291 euroya çıkararak sezon bütçesinde önemli bir rahatlama sağladı.

Son Güncelleme:
Osimhen Parladı, Galatasaray Kasasını Doldurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek grupta iddiasını güçlendirdi. Karşılaşmada “hat-trick” yapan Osimhen gecenin yıldızı olurken, sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle birlikte kasasını da doldurdu.

ÜST ÜSTE GELEN GALİBİYETLERLE YÜKSELİŞ

Turnuvaya Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, sonraki maçlarda Liverpool, Bodo/Glimt ve son olarak Ajax’ı geçerek büyük bir çıkış yakaladı. Bu seri, hem puan tablosunda yükseliş getirdi hem de kulübe önemli bir mali kazanç sağladı.

Osimhen Parladı, Galatasaray Kasasını Doldurdu - Resim : 1

GALİBİYET PRİMLERİNDEN 6.3 MİLYON EURO

Ajax deplasmanında alınan 3-0’lık zaferin ardından Galatasaray, UEFA’dan 2.1 milyon euro prim kazandı. Son üç maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet ödüllerinden toplam 6.3 milyon euroyu kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 32.291 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Şampiyonlar Ligi’ne katılım (ayakbastı) bedeli olarak 25.991 milyon euro elde eden Galatasaray, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon euroya çıkardı. Bu tabloyla birlikte sarı-kırmızılılar, hem sportif hem de ekonomik anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Amsterdam'da Osimhen Şov! Galatasaray, Ajax'ı 3 Golle DevirdiAmsterdam'da Osimhen Şov! Galatasaray, Ajax'ı 3 Golle DevirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Osimhen
Son Güncelleme:
Amsterdam'da Osimhen Şov! Galatasaray, Ajax'ı 3 Golle Devirdi Galatasaray, Ajax'ı 3 Golle Devirdi
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Karabağ Tarih Yazıyor! Chelsea'ye de Geçit Vermedi Karabağ Chelsea'ye de Geçit Vermedi!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: 6 Gazetecinin İfadesi Alınacak Başsavcılıktan 6 Gazeteci İçin Açıklama
SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak! Ağır Yaptırımlar Yolda SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar
Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! Meteoroloji Tarih Verdi: 30 İlde Sarı Kodlu Alarm Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! 30 İlde Sarı Kodlu Alarm