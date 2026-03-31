Osimhen Geri mi Dönüyor? Galatasaray Duyurdu
Liverpool maçında kolu kırılan Osimhen’den haber geldi. Galatasaray, yıldız futbolcunun tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladığını duyurdu.
Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen’den iyi haber geldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen’in tedavi sürecinin ardından salon çalışmalarına başladığını açıkladı. Nijeryalı golcünün dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerleyeceği belirtildi.
Öte yandan, İstanbul’a geç döndüğü için eleştirilen Mauro Icardi de takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
