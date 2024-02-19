Oranlar güncellendi: İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray için verilen oran
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı sahasında 3-2 mağlup etti.
İki takım bu maçın rövanşında 22 Şubat tarihinde TSİ 23:00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı...
Liverpool: 2.7
Bayer Leverkusen: 4.7
Milan: 7.6
Brighton: 14
West Ham United: 15
Roma: 16
Benfica: 18
Atalanta: 20
Sporting: 18
Villarreal: 23
GALATASARAY: 23 (Bir önceki oran 24)
Marsilya: 28
Feyenoord: 35
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